كلوب يكشف خطة ليفربول لتعويض غياب محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن خطة الريدز لتعويض غياب محمد صلاح، والذي يتواجد حاليًا في معسكر المنتخب المصرى استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة كوت ديفوار 2023.

وتحدث كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية، حيث قال: "بكل تأكيد محمد صلاح لا يستطيع اللعب طوال الوقت، وذاك خلال المباريات التي قمت فيها بتدويره".

وتابع: "من المحتمل أن يكون مو في حالة بدنية للبدء، ولكن أعتقد أنه من المنطقي من وقت لآخر فعل ذلك".

وأكمل: "خلال الفترة الحالية يتعين علينا أن نرى، لدينا خيارات مختلفة ويمكننا تغيير نظامنا".

وأضاف: "عندما يلعب محمد صلاح، فمن المنطقي أن نلعب بطريقة معينة حتى يتمكن من التواجد في مركزه المفضل".

وأتم كلوب تصريحاته: "مو يستحق ذلك ويساعدنا بشكل كبير أكثر من غيره، لكن عند عدم تواجده، يجب علينا أن نكون مبدعين وربما سنكون كذلك، لا أعرف ما الذي يفاجئك بعد كل هذه السنوات ولكن ربما يحدث ذلك".