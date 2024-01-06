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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوتا يكشف صعوبة تعويض محمد صلاح

ليفربول
ليفربول

كشف ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، صعوبة تعويض الدولي المصري محمد صلاح، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وأكد جوتا في تصريحات نقلتها شبكة “BBC” البريطانية، على أن غياب صلاح سيشكل تهديدًا حقيقيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

تصريحات جوتا

تحدث جوتا عن تعامل الريدز مع غياب محمد صلاح، فقال: "أتذكر جيدًا أننا قدمنا أداء جيد قبل عامين، لكن وجدنا صعوبة لأن الفريق معتاد على وجود مو في الجناح الأيمن".

وأكمل لاعب ليفربول تصريحاته: "نعرف مدى التهديد الذي يشكله صلاح على الفرق المنافسة، مجرد وجوده حتى في بعض الأحيان يكفى دون حتى أن يلمس الكرة".

وأوضح جوتا أن ليفربول لديه الجودة من أجل سد هذه الفجوة بغياب صلاح الذي يمكنه الفوز بالمباريات القادمة خاصة هذا الشهر، مشيرًا إلى أن جولات الكأس، والتي لن يلعب صلاح عادةً كثيرًا في مباريات الكأس.

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