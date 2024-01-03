سافر النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول وقائد منتخب مصر، إلى القاهرة من أجل الإنضمام لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا.



يغيب صلاح عن ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليفقد الريدز أحد أبرز عناصره في صفوفه، الذي يعد نجم الريدز الأول في الجانب الهجومي.



تبدأ بطولة كأس أمم افريقيا في 13 يناير المقبل، ويغيب "مو" صلاح بشكل مبدئي عن 3 مباريات للريدز أمام فولهام في كأس الرابطة ذهابا وإيابا، ومباراة بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقد تكون 4 مباريات حال لم يشارك في لقاء آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر له يوم 7 يناير، الذي يصادفه مباراة ودية للفراعنة مع تنزاني في نفس اليوم.



ماذا قال لاعبي ليفربول عن غياب صلاح بسبب أمم أفريقيا؟



فان دايك:

أكد فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن الريدز سيفتقدون "مو" لما يملكه من إمكانيات وقدرات قيادية، مضيفا أنه لا يفضل الحديث عن صراعهم على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، وأن الوقت مازالمبكرا لذلك.

جونز:

أنهال جونز لاعب ليفربول بالمديح في زميله محمد صلاح مؤكدا أن الكلمات أنتهت في مدحه، مضيفا أن "مو" أهدر ركلة جزاء أمام نيوكاسل لكن تلك الأمور لم تخرجه من أجواء المباراة، وأنه قادر على التسجيل من أي فرصة.

وأضاف أن صلاح يضع في ذهنه دائما طوال الوقت أنه سيسجل، مضيفا أنه عندما يهدر فرصة ترى الابتسامة على وجهه، لأنه يعلم أنه سيغتنم فرصته التالية.



أليستر:

حرص الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط فريق ليفربول على توجيه رسالة إلى "مو" صلاح بعد مغادرته الريدز للمشاركة في أمم أفريقيا.

كتب ماك أليستر على صورة لـ محمد صلاح عبر الانستجرام كان يكتب عليها " سنة جديدة سعيدة"، وعلق الأرجنتيني على الصورة قائلا: سنفتقدك موميتو، بالتوفيق لك".

