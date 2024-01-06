بلماضي وفيتوريا الأعلى أجرا بين مدربي أمم أفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ34 والتي تستضيفها كوت ديفوار على أراضيها.



بطولة كأس أمم أفريقيا تقام للمرة الثالثة بنظامها الجديد، بمشاركة 24 منتخبا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات، والتي كانت تقام بـ16 منتخبا.



يعتبر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الأعلى أجرا بين المدربين المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا ويأتي خلفه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

يتقاضى بلماضي المتوج بكأس أمم أفريقيا في نسخة 2019، راتبا شهريا مقابل 208 ألف يورو ، خلفه المدرب فيتوريا يحصل على 200 ألف يورو، يأتي خلفهم الفرنسي جون لويس جاسي مدرب كوت ديفوار 108 ألف يورو.



ترتيب المدربين الأعلى أجرا في بطولة أمم أفريقيا:



- بلماضي 208 ألف يورو شهريا

- فيتوريا 200 ألف يورو شهريا

- الفرنسي جون لويس جاسي مدرب كوت ديفوار 108 ألف يورو

- البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنيجيريا 70 ألف يورو

- وليد الركراكي مدرب المغرب 60 ألف يورو

- البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا 50 ألف يورو

- آليو سيسيه مدرب السنغال 46 ألف يورو

- الإيرلندي كريس هوتيون مدرب غانا 46 ألف يورو

- ريجوبيرت سونج مدرب الكاميرون 29 ألف يورو

- جلال القادري مدرب تونس 11 ألف يورو

