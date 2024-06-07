بعد قرار حبسها| وصلة رقص منة شلبي في حفل زفاف جميلة عوض

تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الفنانة منة شلبي في حفل زفاف جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ والذي يقام حاليًا في قلعة صلاح الدين، وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وتنظيمات شديدة الدقة، ويعد هذا الظهور الأول لمنة بعد قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من جنايات القاهرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

حفل زفاف جميلة عوض

رقص منة شلبي في حفل زفاف جميلة عوض يثير جدل السوشيال ميديا

انتشر على مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو للفنانة منة شلبي أثناء حضورها حفل زفاف جميلة عوض، وعلى الرغم من أزمتها الأخيرة التي مازالت مستمرة، إلا أن شلبي حرصت على التواجد قبل بدء الزفة، ورقصت مع العروسين.

ظهرت منة شلبي في مقطع الفيديو بفستان كات باللون أحمر، واعتمدت تسريحة شعر ذيل حصان، في لقطة لم تتجاز 30 ثاينة، وكانت تبدو في قمة السعادة والفرحة وباركت للعروسين ورقصت معهما خلال الزفة.

جميلة عوض حديث الجماهير بسبب فستانها

ظهرت جميلة جميلة عوض أثناء تحضيرات لحفل زفاف، حيث ارتدت فستان أبيض صك، بأكمام طويلة ومطرزه تميز بفتحة من الظهر وطرحة طويلة غطت الذيل، مصمم لها خصيصًا من توقيع "رامي القاضي".

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

ومن الناحية الجمالية فقد وضعت مكياج هادئ من الألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل " ريهام خليفة"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.

عقد قران جميلة عوض وأحمد حافظ

عقدت جميلة عوض قرانها على المونتير أحمد حافظ، يوم الإثنين الماضي بعد قصة حب استمرت لسنوات في الخفاء، وكان الحفل عائلي مقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وكشف المخرج عادل عوض والد العروس في تصريحات صحفية:" اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

في عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، بدأت قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، حيث كانت تشارك في بطولة الفيلم وقام هو بعمل المونتاج له، ونشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.