بنت أبوها.. بكاء والد جميلة عوض في حفل زفافها يثير تعاطف الجماهير

تحتفل الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها الذي يقام حاليًا على المونتير أحمد حافظ، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط تنظيمات شديدة الدقة وبعيدًا عن كاميرات الصحافة والإعلام، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم منة شلبي وليلى علوي وعمرو يوسف، وحراسة لمنع الأشخاص غير المرغوب فيهم.

حفل زفاف جميلة عوض

والد جميلة عوض يبكي الحاضرين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف جميلة عوض، أثناء ظهورها على المسرح برفقة والدها، ورقص عادل عوض مع ابنته، وكان يبدو عليه التأثر في نهاية الرقص معها، ولم يستطيع أن يتمالك دموعه، لتعطيه جميلة قبلة على رأسه تقديرًا له.

تحضيرات جميلة عوض وأحمد حافظ لحفل زفافهما

انتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر مواقع السوشيال ميديا، أثناء تحضيرات جميلة عوض لحفل زفافها، حيث ظهرت مرتدية فستان أبيض صك، بأكمام طويلة ومطرزه تميز بفتحة من الظهر وطرحة طويلة غطت الذيل.

ومن الناحية الجمالية فقد وضعت مكياج هادئ من الألوان الترابية وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

قصة حب جميلة عوض وأحمد حافظ من السر للعلن

لم تعلن جميلة عوض عن ارتباطها طول الفترة الأخيرة، حيث فاجئت الجمهور بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ يوم الإثنين الماضي، في حفل مقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وكشف المخرج عادل عوض والد العروس في تصريحات صحفية:" اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".

بدأت قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، والتي شاركت في بطولته وقام هو بعمل المونتاج له، حيث نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

فارق السن بين جميلة عوض وأحمد حافظ

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فارق السن بين الفنانة الشابة والمونتير الشهير، وتباين أن جميلة عوض منة مواليد 6 أبريل 1991 أي تبلغ من العمر 33 عامًا، وأحمد حافظ من مواليد 21 سبتمبر 1982 أي يبلغ من العمر 42 عامًا، ليكبرها بـ 9 أعوام.