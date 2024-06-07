رقص منى زكي على أنغام "عمرو دياب" في حفل زفاف جميلة عوض

تداول رواد مواقع السوشيال لقطات من حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، الذي يقام حاليًا في قلعة صلاح الدين، وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وتنظيمات شديدة الدقة، لمنع دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم، وكان أبرز الحاضرين منى زكي وليلى علوي ويسرا وغادة عادل وعمرو دياب،

حفل زفاف جميلة عوض

رقص منى زكي في حفل زفاف جميلة عوض يثير جدل السوشيال ميديا

ظهرت الفنانة منى زكي في مقطع فيديو مدة 30 ثاينة وهي ترقص مع جميلة عوض على أنغام أغنية "اللوك الجديد" للفنان عمرو دياب، وكانت تبدو سعيدة وباركت للعروسين، وارتدت فستان كات أزرق اللون، ذو فتحات من الجانبين وتركت شعرها منسدلًا بحرية.

كما ظهرت يسرا في مقطع الفيديو بفستان برتقالي اللون وكانت برفقة العريس أحمد حافظ ورقص مع جميلة عوض ومنى زكي، وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو.

جميلة عوض حديث الجماهير بسبب فستانها

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخبار تخص الفنانة جميلة عوض، بسبب فستانها وإطلالتها في حفل زفافها التي تشبة الأميرات ، حيث ارتدت فستان أبيض صك، بأكمام طويلة ومطرزه تميز بفتحة من الظهر وطرحة طويلة غطت الذيل، مصمم لها خصيصًا من توقيع "رامي القاضي".

ومن الناحية الجمالية فقد وضعت مكياج هادئ من الألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل " ريهام خليفة"، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

عقد قران جميلة عوض وأحمد حافظ

عقدت جميلة عوض قرانها على المونتير أحمد حافظ، يوم الإثنين الماضي بعد قصة حب استمرت لسنوات في الخفاء، وكان الحفل عائلي مقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وكشف المخرج عادل عوض والد العروس في تصريحات صحفية:" اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".

حفل زفاف جميلة عوض

حفل زفاف جميلة عوض

في عام 2016 خلال كواليس فيلم "هيبتا"، بدأت قصة حب أحمد حافظ وجميلة عوض، حيث كانت تشارك في بطولة الفيلم وقام هو بعمل المونتاج له، ونشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة ثماني سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.