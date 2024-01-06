براءة محامي الأهلي من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بعدم الاختصاص في واقعة سب وقذف محامي لـ "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك السابق على أحد البرامج التليفزيونية.

وأوضحت صحيفة الدعوى، ان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أقام في يوم 25 مارس 2023، أمام محكمة جنح الدقي دعوى سب وقذف ضد محمد عطيتو المحامي بالأستئناف ومجلس الدولة وذلك لورود ألفاظ وعبارات سب وقذف في عريضة الطعن الواردة برقم 59574.

وأشارت صحيفة الدعوى، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، طالب بشطب المحامي من جدوا نقابة المحامين وذلك بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قضت محكمة جنح الدقي في وقت سابق بعدم الاختصاص في قضية سب وقذف مرتضى منصور وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاقتصاد.

واستأنفت النيابة العامة على قرار المحكمة ببراءة محامي من تهمة سب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.