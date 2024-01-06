صحة البحيرة: رفع حالة الطورائ استعدادا لعيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع حالة الطورائ القصوى في مديرية الصحة بالبحيره وجميع المستشفيات استعدادا لأى طوارئ أثناء الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

وأكد أشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلي أنه تم وضع كافة الإستعدادات لأى طوارئ والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لإستقبال أى حالات مرضية أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

وأوضح أنه تم التأكد من عدم وجود أى أجهزة معطلة ، وتوفير الأسٍرة بالمستشفيات ، وعمل جداول معلنة للنوباتجيات ، والتأكد من توافر السيارات ، والتأكيد على تواجد نوباتجيات الأمن بأماكنها المخصصة لها، بالإضافة إلي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات .

وأضاف جميعة، أنه تم تنظيم تواجد عيادات متنقلة، مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، لتأمين سلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر، وكذلك المرور الدائم على جميع المستشفيات؛ لمتابعة كافة الإستعدادات لإستقبال أى حالات طارئة