يوم التروية..بدء أول محطات مناسك فريضة الحج اليوم

يوم التروية..بدأت أول محطات مناسك فريضة الحج، اليوم الجمعة وهو اليوم الثامن من ذو الحجة والذي يُطلق عليه "يوم التروية"، حيث يصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية فيه اقتداءًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان الأزهر الشريف أوضح عبر بوابته الإلكترونية، أنه في وقت الضحى من يوم التروية، يقوم الحاج بالإحرام من المكان الذى هو نازل فيه حيث ينوي أداء مناسك الحج، ويقول: لبيك حجاَ وهو ما يسمى بـ(الإهلال بالحج) ، ثم ينطلق إلى مشعر منى وهو يلبي حيث يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة فى وقتها، وتصلي الرباعية منها ركعتين قصراَ بلا جمع، ولا فرق بين الحجاج من أهل مكة وغيرهم فالجميع يقصر الصلاة، ثم يبيت فى منى هذه الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الأزهر:" أنه يُستحب في يوم التروية للذين تحلّلوا بعد العمرة، وهم المتمتّعون أو من فسخوا إحرامهم إلى عمرة من القارنين والمفردين، أن يُحْرِمُوا بالحج ضُحى من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، أما القارنون والمفردون الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول".

واستشهد بما رواه جابر رضي الله عنه من حجّة الوداع عن سيدنا رسول الله ﷺ ، إذ يقول: "فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ".. (أخرجه مُسلم).

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويحُده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.