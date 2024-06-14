تابع درجات الحرارة في ذروة الموجة الحارة اليوم

تستمر ذورة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة وغدا السبت الموافقين "يوم التروية ويوم عرفات"، ليسود طقس حار جدًا على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليامما يؤثر على ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة وعلى القاهرة 43 درجة مئوية في الظل، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتتخطى الـ 46 درجة.

مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة والتي يعتبر اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو وغدا السبت 15 يونيو، ذروة تلك الموجة، يسود طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج من المنازل وقت الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا) تجنبًا للإصابة بضربات الشمس والاجهاد الشديد.

درجات الحرارة اليوم 14-6-2024



درجة الحرارة في القاهرة .. 28 و 43

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 24 و 36

درجة الحرارة في المنصورة .. 27 و 42

درجة الحرارة في الزقازيق .. 28 و 43

درجة الحرارة في طنطا .. 27 و 42

درجة الحرارة في دمياط .. 25 و 35

درجة الحرارة في بورسعيد .. 26 و 34

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 27 و 44

درجة الحرارة في السويس .. 27 و 44

درجة الحرارة في العريش .. 23 و 35

درجة الحرارة في رفح .. 22 و 34

درجة الحرارة في رأس سدر .. 27 و 40

درجة الحرارة في نخل .. 18 و 40

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 و 35

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 38

درجة الحرارة في طابا .. 27 و 41

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 31 و 44

درجة الحرارة في العلمين .. 24 و 35

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 36

درجة الحرارة في السلوم .. 25 و 38

درجة الحرارة في سيوة .. 25 و 45

درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و 43

درجة الحرارة في مرسى علم .. 30 و 44

درجة الحرارة في الفيوم .. 27 و 44

درجة الحرارة في بنى سويف .. 27 و 44

درجة الحرارة في المنيا .. 29 و 45

درجة الحرارة في أسيوط .. 28 و 45

درجة الحرارة في سوهاج .. 29 و 46

درجة الحرارة في قنا .. 30 و 47

درجة الحرارة في الأقصر .. 30 و 47

درجة الحرارة في أسوان .. 31 و 48

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 29 و 45

درجة الحرارة في شلاتين .. 29 و 40

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 38