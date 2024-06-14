عرض ضخم من النصر للهولندي فان دايك

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن التعاقد مع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأبدت إدارة النصر اهتمامها بالتعاقد مع فان دايك خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط الدفاع، بعد معاناة الفريق خلال الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أحد مسؤولي نادي النصر السعودي ألتقى بوكيل أعمال المدافع الهولندي خلال الفترة الماضية، وذلك لمعرفة رأي فان دايك في التوقيع للعالمي السعودي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النصر وضعت عرضًا ضخمًا يجعل فان دايك المدافع الأعلى أجرًا في العالم.

وأكد "ماركا" أن مدافع ليفربول ليس الهدف الوحيد للنصر، فهناك مفاوضات مع حارس يوفنتوس، فوتشيك تشيزني، من أجل تعويض رحيل ديفيد أوسبينا.

الجدير بالذكر أن فان دايك خاض خلال الموسم المنصرم في 48 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، فسجل 4 أهداف وصنع هدفين طوال الموسم.

وانتقل فان دايك لليفربول في يناير من عام 2018، قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.