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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر السعودي يستهدف فان دايك في الميركاتو الصيفي

فان دايك
فان دايك

أبدت إدارة النصر السعودي اهتمامها بالتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

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ومن المقرر انتهاء عقد المدافع الهولندي مع فريقه الحالي في صيف 2025 المقبل، حال لم يُجدد تعاقده مع العملاق الإنجليزي ليفربول.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام قوي من جانب النصر السعودي بالتعاقد مع فان دايك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت إلى أن الفريق السعودي يرغب في تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع مدافع عالمي، بعدما تأثر الخط الخلفي للأصفر طيلة الموسم الماضي.
وأوضحت أن إدارة النادي ستبدأ محادثاتها بشأن ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وشارك اللاعب خلال الموسم المنصرم في 48 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين طوال الموسم.
وكان فان دايك قد انتقل لصفوف ليفربول في يناير من عام 2018،  قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

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