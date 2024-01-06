ريال مدريد ينعي أسطورة البرازيل زاجالو

نعى نادي ريال مدريد الإسباني، ماريو زاجالو أسطورة الكرة البرازيلية، اليوم السبت، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 92 عاما.



كتب ريال مدريد في بيانه الرسمي أن النادي ورئيسه ومجلس الإدارة يعربون عن آسفهم العميق لوفاة ماريو خورخي لوبو زاجالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية.



وتوج زاجالو ببطولة كأس العالم مرتين في نسختي 1958، 1962، ولعب مع نادي أمريكا إف سي وفلامنجو، وبوتافوجو، أما كمدرب قاد المنتخب البرازيلي لحصد المونديال لعام 1970، وكوبا أمريكا وكأس القارات لنسخة 1997، وفي عام 1994 بات بطلا للعالم وهو مدرب مساعد السامبا بقيادة كارلوس ألبرتو باريرا.



وعليه أصبح بطل العالم 4 مرات، كما قاد المنتخب السعودي لحصد بطولة آسيا 1984، كما درب العديد من الأندية البرازيلية، وفي منطقة الشرق الأوسط.

