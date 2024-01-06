ريال مدريد وأراندينا.. موعد مباراة كأس إسبانيا اليوم والقناة الناقلة

يبدأ فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد تحت القيادة القنية لـ كارلو أنشيلوتى الدير الفنى، أولى مواجهاته ببطولة كأس ملك إسبانيا بلاقاة نظيره أراندينا الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد و أراندينا

وتنطلق صافرة مباراة أراندينا وريال مدريد، في العاشرة والنصف من مساء اليوم السبت الماوفق 6 يناير 2024، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر على ملعب "المونتيسيو"، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أراندينا

وتذاع مباراة ريال مدريد و أراندينا عبر شبكة قنوات SSC Sport السعودية الحقوق الحصرية لبطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، وتنقل عبر شاشة قناة SSC HD1 .

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 فى تاريخه في الموسم الماضى، على حساب منافسه أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية.