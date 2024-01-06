يتقابل فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتى المدير الفنى، في مستهل مشواره ببطولة كأس ملك إسبانيا بملاقاة نظيره أراندينا الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أراندينا في كأس إسبانيا

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: داني كارفاخال، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا

في الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش

في الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو

وتقام مباراة أراندينا وريال مدريد، في العاشرة والنصف على ملعب "المونتيسيو"، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة وتنقل عبر شاشة قناة SSC HD1 .