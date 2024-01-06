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السبت 06 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

"سميرة وشريف" يستغيثان بشيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات لإعادة صرف إعانتهما الشهرية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

استغاثت السيدة “سميرة م”، المقيمة بأحدى مناطق محافظة القاهرة، بشيخ الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات المصري، بعد وقف راتبها من بيت الزكاة والصدقات بدون أسباب.

وأوضحت السيدة في استغاثتها لـ"بوابة الوفد" أنها تراعي والدتها وليس لديها أي مصدر دخل آخر  وهي العائل الوحيد لها.

رقم للتواصل 

 01007023908

 

شريف يستغيث بشيخ الأزهر لإعادة صرف الإعانة الشهرية

كما استغاث “شريف. س” المقيم بمحافظة القاهرة، بشيخ الأزهر لإعادة صرف الإعانة الشهرية الخاصة به من بيت الزكاة والصدقات بعد وقفها.

وأكد في استغاثته لـ"بوابة الوفد" أن لديه 5 من الأبناء، مناشدًا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التكرم بإعادة صرف الإعانة شهرية لمساعدته في تربية أبنائه.

رقم للتواصل

01145800402

 

الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
الجريدة الورقية