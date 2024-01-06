"سميرة وشريف" يستغيثان بشيخ الأزهر وبيت الزكاة والصدقات لإعادة صرف إعانتهما الشهرية

استغاثت السيدة “سميرة م”، المقيمة بأحدى مناطق محافظة القاهرة، بشيخ الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات المصري، بعد وقف راتبها من بيت الزكاة والصدقات بدون أسباب.

وأوضحت السيدة في استغاثتها لـ"بوابة الوفد" أنها تراعي والدتها وليس لديها أي مصدر دخل آخر وهي العائل الوحيد لها.

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شريف يستغيث بشيخ الأزهر لإعادة صرف الإعانة الشهرية

كما استغاث “شريف. س” المقيم بمحافظة القاهرة، بشيخ الأزهر لإعادة صرف الإعانة الشهرية الخاصة به من بيت الزكاة والصدقات بعد وقفها.

وأكد في استغاثته لـ"بوابة الوفد" أن لديه 5 من الأبناء، مناشدًا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التكرم بإعادة صرف الإعانة شهرية لمساعدته في تربية أبنائه.

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01145800402