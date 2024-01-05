فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا

يبحث ريال مدريد عن تخطي عقبة أراندينا، في دور ال 32 من كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2023/2024، والتي سيستضيفها ملعب المونتيكيليو.



ويُفكر الجهاز الفني للريال بقيادة كارلو أنشيلوتي عن الانتصار في مواجهة الغد، وذلك لبداية تجهيز الميرينجي للموقعة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي ستكون أمام أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يقود الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور تشكيل ريال مدريد أمام أراندينا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أراندينا

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: فاسكيز، أنطونيو روديجير، أوريلين تشواميني، فران جارسيا.

الوسط: جود بيلينجهام، سيبايوس، فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسليو، براهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وأراندينا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة ريال مدريد أمام أراندينا في العاشرة والنصف من مساء الغد السبت.

بينما ستُنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، حيث يتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب الوصافة.