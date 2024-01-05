هالاند يحصد جائزة أونز الذهبية كأفضل لاعب فى الموسم

حصل مهاجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، على جائزة أونز الذهبية، كأفضل لاعب فى العالم خلال الموسم الماضي.

وقدم النجم النرويجي هالاند مستويات رائعةمع مانشستر سيتي وتحقيقه الخماسية التاريخية وهي بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية.

أونز الذهبية هي جائزة تقدمها صحيفة "أونز مونديال" الفرنسية، ليخلف النجم كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، والذى توج بها في أخر موسمين.

وأعرب هالاند عن سعادته البالغة لتتويجه بالجائزة قائلا "لقد فازت بعض الأسماء الكبيرة بهذه الكأس الرائعة، وأنا بالطبع على علم بذلك. إنه لشرف كبير أن أكون ضمن هذه الأسماء العظيمة. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا بهذا".

وأضاف:" أنا فخور جدًا ويشرفني أن أحصل على هذه الجائزة. إنه شعور جيد جدًا أن أعرف أن الآخرين يقدرون ما أقوم به في الملعب. أنا سعيد، هذا يجعلني سعيدًا".