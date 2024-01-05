غدا.. مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يقيم قداس عيد الميلاد بكاتدرائية أم المحبة

يحتفل مجتمع الكنيسة الكاثوليكية في أسيوط بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية أم المحبة بفخر وفرح. يُعتبر هذا الاحتفال مناسبة مهمة للمجتمع، حيث يشهدون قداسًا بقيادة نيافة الأنبا دانيال، مطران أسيوط للاقباط الكاثوليك، الذي يقود الصلوات والتأملات في ميلاد السيد المسيح.

ويحتفل الأقباط الكاثوليك في محافظة أسيوط بمراسم عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية أم المحبة. يعتبر هذا الحدث من المناسبات الدينية المهمة للمسيحيين الكاثوليك، ويشارك في الاحتفالات المطران والقساوسة والشعب المؤمن.

كاتدرائية أم المحبة

تتميز الكاتدرائية بجمالها المعماري وأهميتها الروحية كموقع للاحتفال بالأعياد المسيحية. تكثر الصلوات والترانيم والفعاليات الدينية خلال هذه الفترة، حيث يحضر المؤمنون من مختلف الأعمار والطوائف للاحتفال بقدوم المسيح إلى العالم.

نيافة الأنبا دانيال مطران أسيوط للاقباط الكاثوليك

ويُشرف على إقامة قداس عيد الميلاد المجيد نيافة الأنبا دانيال مطران أسيوط للاقباط الكاثوليك، الذي يترأس الصلوات ويقدم العظات التي تروي قصة ميلاد المسيح ورسالته السماوية. تشكل هذه الاحتفالات فرصة للمؤمنين للتأمل والصلاة وتجديد إيمانهم في هذه المناسبة المميزة في تقاليد الكنيسة الكاثوليكية.

تعكس احتفالات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية أم المحبة قيم السلام والمحبة والتسامح التي يدعو إليها الإنجيل، وتعزز روح المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع المسيحي والمجتمع بأسره.