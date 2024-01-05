الجمعة 05 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السفينة المختطفة بالصومال تبحر خارج المنطقة وطاقمها بخير

سفينة الصومال
سفينة الصومال

أعلنت هيئة بحرية، أن قوات عسكرية صعدت على متن السفينة التي تم اختطافها قبالة ساحل الصومال في شمال بحر العرب، مؤكدة  أنه لم يعثر على أى أشخاص غير مصرح لهم على متن السفينة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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مسلحون يستولون على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال

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وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير، والسفينة تبحر خارج المنطقة.

 

 

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن 5 أو 6 مسلحون استولوا على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال.

 

على جانب آخر، أكد المكتب السياسي لأنصار الله، أمس الخميس، أن أي  استهداف لليمن سوف يستدعي ردا واسعا وكبيرا، مشيرا إلى أن اليمن يرفض أي  تهديد لأمنه واستقراره.

 

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان، أن ‎اليمن يرفض ادعاءات ‎أمريكا  وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في ‎البحر الأحمر، معتبرا ذلك  تضليلا للرأي العام.

 

ووصف التصعيد الأمريكي الأخير بالخطير واللامسؤول وعلى أمريكا ومن معها أن يتحملوا تبعاته، لافتا إلى أن على أمريكا  وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لغزة بعمليات عسكرية.

 

وأشار المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن  تحالف أمريكا وحلفائها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن  وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل.

 

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