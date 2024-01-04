الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسلحون يستولون على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال

سفينة
سفينة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن 5 أو 6 مسلحون استولوا على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال.

على جانب آخر، أكد المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الخميس، أن أي  استهداف لليمن سوف يستدعي ردا واسعا وكبيرا، مشيرا إلى أن اليمن يرفض أي  تهديد لأمنه واستقراره.

وأوضح  المكتب السياسي لأنصار الله في بيان، أن ‎اليمن يرفض ادعاءات ‎أمريكا  وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في ‎البحر الأحمر، معتبرا ذلك  تضليلا للرأي العام.

ووصف التصعيد الأمريكي الأخير بالخطير واللامسؤول وعلى أمريكا ومن معها أن يتحملوا تبعاته، لافتا إلى أن على أمريكا  وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لغزة بعمليات عسكرية.

وأشار المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن  تحالف أمريكا وحلفائها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن  وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل.

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