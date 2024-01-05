الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: تتبع أكثر من مليوني جسم جوي في عام 2023

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الرادار رصدت وتتبعت أكثر من مليوني جسم جوي طوال عام 2023.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها "خلال مهمة تأهب الدفاع الجوي، رصدت وحدات الرادار القتالية وتتبعت أكثر من مليوني جسم جوي في عام 2023. حوالي 600 ألف منها كانت طائرات أجنبية، وأكثر من 2000 طائرة استطلاع وأكثر من 20 قاذفة استراتيجية. وتم وضع القوات في حالة تأهب قصوى أكثر من 4000 مرة".

وبحسب الوزارة، تمتلك قوات الرادار الروسية أحدث أنظمة الرادار وأنظمة أدوات التشغيل الآلي ،ووحدة تشغيل بيانات الرادار، بما يتيح لهذه الأنظمة اكتشاف وتتبع أي أهداف جوية، بدءا من المركبات الجوية الصغيرة بدون طيار وحتى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ليس فقط في الجو ولكن أيضا في الفضاء الخارجي.

وقالت الوزارة: "إن قوات الرادار الروسية تكتسب خبرة هائلة في سياق العملية العسكرية الخاصة، وتقوم بتطوير وتحسين تكتيك جديد يعتمد على الحركة العالية لأحدث معدات الرادار".

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