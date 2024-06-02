الأهلي يطلب 5 ملايين يورو لبيع "عبد المنعم"

حدد مسؤولو النادي الأهلي مبلغ 5 ملايين يورو للموافقة على بيع محمد عبد المنعم مدافع الفريق في الموسم المقبل.

وأثار عبد المنعم بعد رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجه خلالها الشكر لجماهير الأهلي وفسرها المتابعون بأنها رسالة وداع لمشجعي القلعة الحمراء.

ولكن مصدر مقرب من اللاعب أكد أن الرسالة المنشورة ليس لها علاقة على الإطلاق برحيله في الموسم المقبل موضحًا أن الأمر كله يتعلق بالتفاعل مع رسالة جماهيرية ودعم مشجعي الأهلي ليس أكثر.

وتلقى عبد المنعم اتصالات من عدة أندية مهتمة بالتعاقد معه على رأسها موناكو الفرنسي وأولمبياكوس اليوناني وجالطة سراي التركي إلا أن إدارة القلعة الحمراء أكدت عدم وصول أي عروض رسمية للموافقة على بيع اللاعب.

وحدد مسؤولو الأهلي مبلغ 5 ملايين يورو للموافقة على بيع اللاعب قبل نهاية عقده بموسم واحد.

وحاولت إدارة الأهلي إقناع اللاعب بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولكن اللاعب يتمسك بفكرة الرحيل لخوض تجربة الاحتراف خاصة بعدما رفض الأهلي رحيله للدوري القطري مقابل 4 ملايين يورو.