إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالصف

شهدت مدينة الصف بالجيزة، إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيرة، بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الصف.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة.



تحويلات مرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامنا مع تنفيد أعمال رفع كفاءة نفق الجولف بالقاطمية مما يستلزم الغلق الكلى لـ (لمدخل نفق الجولف) بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الـ6 صباحا من نفس اليوم "ولمدة أربع ليالٍ على أن تكون الأعمال ليلا فقط"، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من محور جمال عبدالناصر إتجاه الطريق الدائرى استكمال حركة المركبات إتجاه كوبرى عمر سليمان والدوران والعودة إتجاه الطريق الدائرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.