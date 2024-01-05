إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

تجولت (بوابة الوفد) داخل عددا أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الجمعة الموافق 5من شهر يناير 2024، ،حيث إرتفعت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار مابين جنية إلي جنيهان للكيلو، حيث تراوحت مابين 69إلي 71جنيها

للكيلو ، وتراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي97جنيها للكيلو

،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 115إلي 118جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 95إلي 98جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 118 و124جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 83إلي 86جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 135جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 158جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 160جنيها للكيلو ، وشاورما 165جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .