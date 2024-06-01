تُصرف اليوم.. خطوات الاستعلام عن معاشات يونيو

معاشات شهر يونيو.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك"جوجل"، عن خطوات صرف معاشات شهر يونيوالجاري وذلك بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم السبت بالزيادة الجديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقد وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي اليوم السبت لصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو 2024، حيث سيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائى اليوم السبت.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن معاش شهر يونيو الجاري في سطور:



خطوات الاستعلام عن معاش يونيو



الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية

كتابة الاسم

كتابة كلمة المرور

الاستعلام عن قيمة المعاش

إدخال البيانات المطلوبة

أماكن صرف المعاش

ماكينات الصرف الآلي

فروع بنك ناصر

مكاتب البريد

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