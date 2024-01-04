طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب 13 يناير

تستضيف مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية في جامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الجارى.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس.

مواعيد عمل عيادات أكاديمية القلب

و من المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا ويرجي الأتصال بالأرقام الأتية للحجز بالعيادة

01050136045

01200521246

ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يشمل التعاون مع مستشفيات Royal Brompton و Harefield في لندن، وهي جزء من Guy’s and St Thomas ’Foundation Trust، في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

ويهدف هذا التعاون لتدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأوسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس؛ بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها.