جامعة عين شمس تناقش المشكلات الأسرية بين الزوجين

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس ندوة بعنوان "المشكلات الأسرية بين الزوجين وتأثيرها على الأبناء ".

جاء ذلك في إطار المسؤلية المجتمعية والإهتمام بتربية الأبناء وتنشئة طفل اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، إعداد وتنظيم الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل ندوة جامعة عين شمس

ورحبت الدكتورة راندا كمال بالحضور وأوضحت فى كلمتها أن المشكلات الأسرية التى توجد بين الزوجين تؤثر بشكل سلبي على الاطفال و التى من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب في السلوك وميول الطفل إلى العنف والعدوان او الإنسحاب و الإنطواء، وقد تسبب المشاكل الأسرية والخلافات المستمرة على درجة استيعاب الطفل مما قد يؤدي الى التأخر الدراسي.

حاضر بالورشة الدكتورة هيام عزام استشاري الإرشاد الأسري بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث استهلت الندوة بتعريف السادة الحضور بالدعائم الاساسية التي يقام عليها الزواج وتبني عليها الأسرة مثل ( التواصل السليم - المشاركة بين الزوجين - المودة والرحمة ... وغيرها ).

وأوضحت الآثار الناتجة عن المشكلات الأسرية علي الزوجين والابناء والتى تنتج عنها ضغوط نفسية، واضطرابات نفسية وجسمية، وتشتت التركيز، وعدم التفاهم فيما بينهم ويمكن ايضاً أن يؤدي إلى اكتئاب مما قد ينتج عنه ضعف في المناعة كما ينتج عنه اضطرابات مرضية عديدة.

ولفتت إلى أن الذين ينشئون في أسرة مفككة وبيئة لا يوجد بها مودة و سلام بين الأب و الأم ينتج عنها طفل عنيد أو عنيف وعدواني أو إنطوائي وضعيف الشخصية أو يفتقد إلى الثقة بالنفس أو ضعف التركيز وتشتت الانتباه.

وفتح باب المناقشة بين الحاضرين من أولياء الأمور والأساتذة الحضور للرد علي تساؤلاتهم التي تم طرحها والإجابة عليها.

وجاء على هامش الندوة عقد ورشة العمل لأولياء أمور الأطفال المترددين علي مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور أساتذة من كلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور نبيل عبدالقادر أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية علوم، جامعة عين شمس، والدكتور رامز سعد أخصائى الكيمياء الحيوية و خبير تحليل سموم المعادن.