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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول في حقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأربعاء، بكلية الحقوق جامعة عين شمس لطلاب الشعب الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس. 

إجراءات امتحانات حقوق عين شمس 

واتخذت كلية الحقوق جامعة عين شمس جميع الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية.

كما اتخذت كلية الحقوق جامعة عين شمس إجراءات متعددة لمكافحة الغش متمثلة فى استلام وتجميع جميع الوسائل الإلكترونية قبل دخول الطالب مقر الامتحان. 

وحرصت كلية الحقوق جامعة عين شمس على تخصيص مراقب لكل ثلاثين طالبا. 

وشددت كلية الحقوق جامعة عين شمس على تواجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل لجنة، ولجنة مركزية لإدارة الامتحانات مشكلة من عميد الكلية والوكلاء.

وتفقد الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور محمد الشافعى، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها.

واستعدت جامعة عين شمس منذ الشهر السابق لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال إعلان الجداول بجميع الكليات، وتجهيز قاعات الامتحانات، وإعداد أسئلة الامتحانات بشكل يتضمن مختلف الأسئلة، بحسب توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

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