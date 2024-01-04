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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شمس الكويتية تهاجم منتقديها من الجمهور بعد حفل العراق

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شنت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا على جمهورها بعد انتقاد بسبب حفلها الأخير، الذي أقامته في العراق احتفالًا بالعام الجديد 2024 خلال الأيام الماضية.

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وأكدت شمس أن الشعب العراقي يحب الفرح والحياة، رغم القهر والدمار الذي يعيشه.

 شمس الكويتية

حيث نشرت شمس الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع سناب شات، وأكدت خلاله قائلة: الاحتفالات اللي شوفتها في العراق، ما شوفتها في إيطاليا والفاتيكان، شعب العراق بيحب الفرحة، رغم القهر والدمار والمليون مصيبة اللي عايشين فيها.

 شمس الكويتية

وأضافت: القافلة تسير وقُلت كلامي لطيور الظلام، اللي بيحاولوا يحرموا الناس فرحتهم، أي مكان أروحه أحب أشوف الجمال فيه، أي حد هيقرب من قافلتي هيأكل بالشبشب، طلعوا اللي عندهم نقص هرمونات وبيعتبروه نفسهم ذكور.

 شمس الكويتية

وتابعت شمس الكويتية: أنا أرجل منك، الإنسان لما يكون وطني ويحب بلده يفرح لأن هذا يقدم صورة عن بلده، اللي بيحول المدح، والحب، للذم، ما عنده شرف، أنا قصدت المحبة وعمري ما أساءت للشعوب، ممكن أنتقد شخص بعينه، لكن عمري ما أنتقد شعب، ما عندي هذا التخلف، هذا قلة عقل وقلة ثقافة هما فرحانين وحابين أفرح معاهم في ليلة رأس السنة.

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