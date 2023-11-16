شمس الكويتية تظهر بإطلالات جريئة خلال زيارتها لمصر (صور)

شاركت الفنانة “شمس الكويتية” المتابعين تفاصيل زيارتها إلى مصر، بنشر صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”،ولكن كعادتها أثارت الجدل بإطلالتها.

شمس الكويتية بإطلالة غريبة فى مصر:

أختارت “ شمس الكويتية” أثناء زيارتها للأهرامات بإطلالة رياضية عبارة عن جمبسوت ضيق ببنطال يمزج بين الأصفر والأبيض والرمادي ، و توب حمالات عريضة بنفس التصميم و تغطيه ورود عباد الشمس.

علقت “شمس الكويتية” على الصور قائلة:" يااااه على جمال الأهرامات.. أوقات لا تُنسى حبايبي في قلب الصحراء المصري"، متجاهلة انتقاد بعض المتابعين لها بسبب جرأة ملابسها التى تُظهر مفاتن جسمها بشكل واضح.

يبدو أن زيارتها لمصر لم تنتهى، فنشرت منذ ساعات صوروهى فى محافظة الشرقية عبر حسابها على موقع “إنستجرام”وعلقت قائلة: «أجمل وأطيب ناس أهل كفر العكل.. قضينا مع بعض أوقات حلوة بمحافظة الشرقية.. محبة وصدق وبساطة ما شفت زيهم».

ظهرت فى الصوروسط حقول الريف وهى مرتدية بنطال جينز أسود، وعليه فيست طويل باللون الأسود، ويتوسطه حزام من الجلد، ومكياج بسيط يزين ملامحها.

شمس الكويتية ترد على الانتقاد:

يُذكر انها لم تكن المرة الاولى التى تتعرض “شمس الكويتية” للانتقاد بسبب إطلالتها، حيث نشرت فيديو لها من قبل عبرموقع “تيك توك” لترد على انتقادات متابعيها لملابسها الجريئة، قائلة :" أنا لابسة لنفسي، أنا أحب البس ما مستور، أنا أحب البس من غير هدوم أنا أحب امشي كده".

وأضافت :"اذا بتفكر اني بغريك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان اغريك وبعدين تلاقيك انت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش اغريك أصلا".

وختمت حديثها قائلة: "لو بغري اغري حد حلو اغري حد يسوى العالم تركض ورآه عند بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا"

يذكر أنها طرحت مؤخرا أغنية «معلية» بطريقة الفيديو كليب عبر اليوتيوب، كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين، انتهت من تسجيل 3 أغنيات تستعد لطرحها ضمن ألبومها الجديد، الأولى «الراجل الشرقى»، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، والثانية بعنوان «افصل»، والثالثة تحمل اسم «اسكت» من كلمات محمد فتحى.