الإحصاء: 16.6 % انخفاضا فى عجز الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل الى 3.15مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبــة انخفاض قدره 16.6٪.



انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 19.2 ٪ حيـث بلغـت 3.23 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 4.00 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 43.6٪ ، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 21.4 ٪، فواكه طازجه بنسبــة 0.1 % الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 95.8 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 61.7% ، ملابس جاهزة بنسبة 14.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 1.2 % ).



انخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.0٪ حيث بلغت 6.38 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2023 مقابــل 7.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذاك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 13.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 15.2 %، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبة 26.7%، ذرة بنسبة 17.9%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6 %، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3 %، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 32.8٪ ).