الخميس 04 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء والبابا تواضروس الثاني خلال اللقاء

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 
      
خلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.

قال رئيس الوزراء: أعبر لقداستكم عن احترامى ومحبتى واعتزازى، وأيضًا تقديرى لمواقفكم دوما من أجل وحدة وتماسك شعبنا، خاصة وقت التحديات والأزمات.

 من جانبه، توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له وللحكومة التوفيق، مضيفا: نسعد دوما بحضوركم، ونشكر ربنا على المحبة، والعلاقات الطيبة بين كل المصريين، وهذا هو الغنى والكنز، ورغم كل التحديات والأزمات، ورغم بيانات وأرقام المسئولين والاقتصاديين، فإن لدى ثقة بأن يد الله ترعى مصر.

اختتم قداسة البابا حديثه قائلا: نصلى من أجل بلدنا، لحمايتها من كل مكروه، ولمساندة مسئولى بلدنا فى مواجهة التحديات. 

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