17% مساهمة البورصة في الناتج المحلي الإجمالي

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة خلال المؤتمر الصحفي السنوي "حصاد البورصة" لعام 2023 المنعقد بمبني البورصة المصرية بوسط البلد أن رأس المال السوقي شهد خلال عام 2023 ارتفاعا كبيرا لينهي العام عند مستوى 1.72 تريليون جنيه بنسبة زيادة 78.9% عن عام 2022، مما يمثل نسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.

بلغ متوسط قيم التداولات اليومية للأسهم دون الصفقات 2.5 مليار جنيه، فيما بلغ المتوسط بالصفقات 2.7 مليار جنيه.

كما شهد العام الحالي 2023 ارتفاعا في إجمالي احجام التداول إلى مستوى تاريخي جديد حيث بلغت 208 مليار ورقة مالية.