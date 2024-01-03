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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب لمعرفة تفاصيل إصابة كوكا

كوكا
كوكا

تواصل الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم ، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى الى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات.

ويستعد منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التنزاني وديًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة من مساء يوم الأحد المقبل 7 يناير الجاري ، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024.

 

وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل .

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