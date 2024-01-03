رئيس كوريا الجنوبية يدين الهجوم على زعيم المعارضة

آدان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول الهجوم الذي تعرض له زعيم المعارضة لي جيه-ميونغ، ووصفه بالعمل الإرهابي، قائلا إن مثل هذا العنف يقمع حرية الإنسان ويعتبر عدوا للديمقراطية الليبرالية.

وأشار يون -خلال اجتماع بمناسبة العام الجديد مع قادة الحكومة والجمعية الوطنية والدوائر الاقتصادية والعمالية والدينية اليوم الأربعاء ، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط - إلى أن الإرهاب بأي شكل من الأشكال، يتخطى كونه مجرد عمل ينطوي على أذى أو جريمة ضد الضحية؛ فهو يقمع حرية الإنسان وهو عدو لكل من يسعى إلى مجتمع حر، وهو عدو للديمقراطية الليبرالية، موضحا أنه على الجميع الرد بحزم بروح واحدة، متمنيا الشفاء العاجل لزعيم المعارضة لي جيه-ميونغ.

وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية قد تعرض للطعن في رقبته خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد اليوم /الثلاثاء/، وتم نقله جوا إلى سول لإجراء عملية جراحية، وسط مخاوف من حدوث نزيف إضافي.