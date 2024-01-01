الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية يكشف سبب تهديد زعيم كوريا الشمالية أمريكا بالنووي.. فيديو

هدد زعيم كوريا الشمالية
هدد زعيم كوريا الشمالية أمريكا باستخدام النووي

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تحركات الولايات المتحدة الأمريكية والتدريبات التي نفذتها كوريا الجنوبية جعلت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يستخدم "التلويح النووي".
وأكد البرديسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه التحركات الأمريكية كان هدفها استفزاز الجانب الكوري الشمالي، إذ إن رئيس كوريا الشمالية أراد أن يرد على التهديدات الأمريكية بالتعاون مع كوريا الجنوبية عبر الحديث عن استخدام النووي.

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زعيم كوريا الشمالية يدق طبول الحرب النووية (فيديو)

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زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

وأضاف، أن الدول الأوروبية تسوق لرئيس كوريا الشمالية على أنه مختل عقليًا وقائد يتصرف كما تتصرف الآلهة، ولكن يمكن القول إن الشعب الكوري الشمالي بالكامل لتف حول رئيسه، ومن ثم، فإن الادعاءات الأوروبية  الآن لم تعد قادرة على أن فعل أي شيء على أرض الواقع.

وذكر، أن كوريا الشمالية لديها المعدات النووية التي تجعلها قادرة على أن تواجه واشنطن ومختلف الدول العظمى على مستوى العالم، إذ إن ما تمتلكه من أسلحة يمكنها من أن لا تخشى المواجهة على الإطلاق.

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