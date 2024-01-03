8 % انخفاضًا في معدل النمو السكاني عن عام 2022

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ (105.858 مليون نسمة) يوم الاثنين 1/1/ 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وكان عدد السكان قد بلـغ (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد الموافـــق 1/1/2023 وبذلك يكــــون قد تحققت زيادة سكانية (الفـرق بين أعــــداد المواليـــد والوفيــــات) قدرهــــا 1.463مليون نسمة خـــــلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 ( سنة ميلادية).

وأشار الجهاز إلى أن معدل الزيادة الطبيعية بلغ 1.4 % لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما ههـو واضح من تطور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة (2019-2023).

أعداد المواليد خلال عام 2023

بلغ عدد المواليد ( 2.044 مليون مولود ) خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيــات بوزارة الصحـــة والسكـــان وهــــو ينخفض بحوالي 149 ألف مولـــــود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولود يومياً أي ( 233) مولــــــود في الساعة أي ( 3.9 ) مولـود في الدقيقـة بما يعني مولود كـــــل (15.4ثانية).

أعداد المواليد خلال الفـترة من 1/1/2023 حتى 1/1/2024)

اشار الجهاز الى أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 2.044 مليون مولودحيث بلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود وبلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود وبلغ متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود مولود كل 15.4 ثانية

وقد انخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

واوضح الجهاز انة يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .