الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد حول بائع متهم بحيازة مليون صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

محكمة
محكمة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بتجديد حبس بائع ضبط بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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واعترف المتهم خلال التحقيقات، بحيازة المضبوطات بهدف الإتجار فيها وبيعها في الأعياد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

المشدد 10 سنوات لعاطل حاز مخدر الهيروين بالشرقية


عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم؛ عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول الزقازيق.

البداية عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق، المتهم «عطية. الـ. م» عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم أول الزقازيق، ومبلغ مالي، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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