ضبط عصابة سرق أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعاشر من رمضان

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد؛ لاتهامهم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي من شوارع المدينة.

وكان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد ورد إليه صورًا ومقاطع فيديو، توضح قيام 3 أشخاص بسرقة عدد من أغطية الصرف الصحي في المدينة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، من ضبط المتهمين الثلاثة، والتحفظ عليهم بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجاري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

وأثنى المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على إيجابية مواطني المدينة، وحرصهم على الممتلكات العامة، والتبليغ عن أي سرقات أو مخلفات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر، والتعدي علي حقوقهم، موجها بأهمية التعاون المشترك بين قاطني المدينة، للقضاء على مثل هذه الظواهر، للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.