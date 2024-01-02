ضربة قوية للغش التجارى.. تموين أسيوط ينجح في ضبط 17 طن ملح ( فيديو)

في إطار جهود مكافحة التلاعب والغش في السلع الاستهلاكية، نفذت مديرية التموين في محافظة أسيوط حملة تفتيشية ناجحة بالتعاون مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بالمحافظة. تم تنفيذ هذه الحملة بقيادة محمد صلاح قدري مدير إدارة التموين بمركز منفلوط علي أحد المخازن بقرية العتامنة في مركز منفلوط، بناءً على معلومات دقيقة وبناء علي توجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق وضرب كل من تسول له نفسه المتاجرة في صحة المواطنين.



جانب من المضبوطات

وخلال الحملة، تم ضبط شخص يقوم بتجميع كميات كبيرة من الملح الخشن والمتحجر والمنتهي الصلاحية، والذي يُستخدم عادة في الأغراض الصناعية، ثم يقوم بإعادة طحنه وتعبئته في عبوات ملح تحمل علامات تجارية مشهورة. ويهدف هذا الفعل إلى ارتكاب فعل الغش والتدليس في منتجات الملح الموجودة في الأسواق.

وناشد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط المواطنين بالتعاون في الكشف عن أي نشاط غير قانوني يتعلق بتخزين السلع الغذائية. تأتي هذه الدعوة استجابةً للجهود الحثيثة للحكومة في مكافحة الغش والتدليس في قطاع التموين، بهدف الحفاظ على جودة وأمان المواد الغذائية التي تتوفر للمواطنين.

وجاءت هذه الدعوة بعد ضبط 17 طنًا من الملح الخشن قامت السلطات المعنية بحجزها بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود نشاط غير قانوني في إحدى المخازن. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وتم تقديم المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من المضبوطات

وأكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بأن هذه الحملة تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المحلية لمكافحة التلاعب والغش في السلع الاستهلاكية؛ حيث يتم التعاون بين مختلف الجهات الأمنية والتموينية لضمان سلامة وجودة المنتجات في الأسواق. وبالتأكيد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المسؤول عن عملية التلاعب والغش في الملح.

ويلفت المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط الانتباه إلى أهمية دور المجتمع في الكشف المبكر عن تلك الأنشطة غير القانونية. فمن خلال تلقي المعلومات الصحيحة والموثوقة من المواطنين، يمكن للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار وكيل وزارة التموين باسيوط إلى أن التعاون الفعال بين جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين، سيسهم في تحقيق تحسين الأوضاع في قطاع التموين. فباعتبارهم شركاء في هذه المعركة ضد الغش والتدليس، يمكن تحقيق المزيد من الشفافية والجودة والأمان في الخدمات والسلع الغذائية التي تعود بالفائدة على المواطن.

جانب من المضبوطات

وحث المحاسب ممدوح حماد المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو أي مخازن يشتبه في عدم ترخيصها أو تخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وأضاف حماد بأنه يجب على الجميع أن يكونوا واعين لضرورة المشاركة الفعالة في حماية السوق وحقوق المستهلكين. إن اتخاذ الإجراءات الفورية ضد الممارسات غير القانونية سيساهم في تحسين جودة الحياة وسلامة الأغذية التي نستهلكها جميعًا.

وأشار حماد إلي ضرورة التأكد من صلاحية وجودة المنتجات التي يشترونها والإبلاغ عن أي تلاعب أو تجاوزات يتعرض لها المستهلكين. من جانبها، ستستمر مديرية التموين في بذل قصارى جهدها لحماية حقوق المستهلكين ومنع أي أنشطة غير قانونية تستهدف المنتجات الغذائية في المحافظة.