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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإنضمام 6 لاعبين لمنتخب ناشئين

زمالك 2008
زمالك 2008

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريقي النادي مواليد 2008 و 2009، للانضمام لمعسكر لمنتخب مصر للناشئين.

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وجاءت الأسماء التي تم اختيارها كالتالي :

- عمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.
- محمد إيهاب "حارس مرمى" مواليد 2008.
- عمر ياسر "مدافع" مواليد 2008 .
- محمد حمد "جناح هجومي" مواليد 2008.
- معاذ محمد "مدافع" مواليد 2008.
- أحمد إبراهيم "مهاجم" مواليد 2009.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، يوم الخميس 4 يناير الجاري، ويستمر حتي 11 من نفس الشهر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

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