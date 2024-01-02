الزمالك يقترب من إنهاء أزمة غرامة أتشيمبونج

كثفت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية مفاوضاتها مع بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق لإنهاء أزمة مستحقاته لدى النادي.

ويسعى الزمالك لحل أزمة أتشيمبونج ضمن عدد من القضايا من أجل رفع إييقاف القيد المفروض على النادي من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتوصل الزمالك خلال الساعات الماضية لإتفاق مبدئي مع اتشيمبونج ممثلاً في محاميه لغنهاء هذه الأزمة بشكل جذري.

وكان “فيفا” قد وقع عقوبة غرامة على الزمالك لصالح اللاعب وصلت قيمته إلى مليون و 200 ألف دولار قبل أن يستأنف النادي على هذا الحكم ليتم تحديد جلسة في 7 أكتوبر المقبل.

ويأمل المجلس في إتمام الإتفاق الودي مع اللاعب لحل الأزمة تمهيداً لرفع إيقاف القيد خلال الأيام المقبلة من أجل تدعيم الفريق بعدة صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.