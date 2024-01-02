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الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة غرامة أتشيمبونج

اتشيمبونج لاعب الزمالك
اتشيمبونج لاعب الزمالك السابق

كثفت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية مفاوضاتها مع بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق لإنهاء أزمة مستحقاته لدى النادي.

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أنباء عن توقيع حارس الزمالك لبيراميدز

ويسعى الزمالك لحل أزمة أتشيمبونج ضمن عدد من القضايا من أجل رفع إييقاف القيد المفروض على النادي من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتوصل الزمالك خلال الساعات الماضية لإتفاق مبدئي مع اتشيمبونج ممثلاً في محاميه لغنهاء هذه الأزمة بشكل جذري.

وكان “فيفا” قد وقع عقوبة غرامة على الزمالك لصالح اللاعب وصلت قيمته إلى مليون و 200 ألف دولار قبل أن يستأنف النادي على هذا الحكم ليتم تحديد جلسة في 7 أكتوبر المقبل.

ويأمل المجلس في إتمام الإتفاق الودي مع اللاعب لحل الأزمة تمهيداً لرفع إيقاف القيد خلال الأيام المقبلة من أجل تدعيم الفريق بعدة صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

 

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