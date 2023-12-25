الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

سمير فرج يكشف سبب رفض مصر محاربة الحوثيين.. وموعد انتهاء توترات باب المندب

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن توترات البحر الأحمر وبالتحديد في منطقة باب المندب ربما تؤثر على قناة السويس، وخاصة أن دخل القناة وصل العام الجاري لأكثر من 10 مليارات دولار، مضيفًا: "استمرار الأزمة سيؤثر على القناة، وسيكون هناك عبء على الدول المستخدمة للنقل البحري".

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن البعض يقول أن ماحدث هدفه هو إضعاف مصر اقتصاديًا، وأمريكا تريد إنشاء تحالف لحماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، وعدد من الدول رفضت ذلك، وبينها مصر.

txt

قيادة أمريكية تعلن عن تجدد هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر

txt

البيت الأبيض: نراقب عن كثب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر


وأشار إلى أن مصر ترفض أي تحالفات عسكرية منذ 23 يوليو، ورفضت المشاركة في تحالف "حارس الازدهار" الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لحماية البحر الأحمر.
وشدد على ان الحوثيين لديهم  أسلحة وصواريخ كثيرة، والتعامل معهم سيكون بحرص، ويتطلب فكر سياسي في التعامل، ذاكرًا أن من مفارقات القدر أن الطائرة التي تطلقها القوات الحوثية ثمنها 20 ألف دولار، بينمت الصاروخ الذي يعترض هذه الطائرة سعره 2 مليون دولار.

وكشف أن هناك شبكة أقمار صناعية تسمى بقوات الفضاء الخارجي، وأمريكا ترصد كافة التحركات، وخاصة الصواريخ التي خرجت من إيران.

وشدد على أن إيران في ظروف صعبة للغاية وتخاف على مصالحها، وسيكون هناك ضغطا كبيرا عليها الفترة المقبلة، وسترضخ للضغوطات الدولية، وسيتم إيقاف أي تهديدات في البحر الأحمر، مضيفًا:" تواترات البحر الأحمر ستنتهي خلال أسبوعين بفضل القوة الأمريكية".

مواد متعلقة

البيت الأبيض: نراقب عن كثب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يؤكدان أهمية معالجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين ترفع أسهم شركات الشحن الجوي لـ22 مليار دولار

سمير فرج يكشف سبب رفض مصر الاشتراك في محاربة الحوثيين.. فيديو

قائد الحوثيين: العار والخزي للدول الداعمة لإسرائيل

قائد الحوثيين: أمريكا الخاسرة تطلق صاروخا بملايين على طائرة بألف دولار

البنتاغون يندد بهجمات الحوثيين الأخيرة: تهديد لحرية التجارة العالمية

مسئول عسكري أمريكي: تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر تحد عالمي
الجريدة الورقية