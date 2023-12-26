سمير فرج: أمريكا تدير حرب البحر الأحمر نيابة عن إسرائيل

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة تنتقل أمريكا وتفرد قواتها في منطقة البحر الأحمر، مشددًا على أنه يتم تقسيم مناطق البحر الأحمر على الدول ووضع خطط عسكرية ومسئوليات والمهام، منوهًا بأن الطائرة المسيرة التي تنطلق من اليمن ثمنها 20 ألف دولار ويواجها صاروخ يقارب الـ2 مليون دولار.

تعليق هام من اللواء سمير فرج بخصوص الحرب في البحر الأحمر:

وشدد "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، على أن هذه الحرب في البحر الأحمر مكلفة جدًا، ويديرها أمريكا نيابة عن إسرائيل، موضحًا أن اليمن تحاول استهداف إسرائيل ولكن تدافع عنها أمريكا، مؤكدًا أن في المنطقة مثلث المضايق، ومنهم إثنين "هرمز وباب المندب" تسيطر عليها إيران وأذرعها المسلحة.

وأشار إلى أن مصر قادرة على حماية قناة السويس، موضحًا أن مصر تمتلك قوات بحرية سادس قوة في العالم، مشددًا على أن مصر قادرة على الحفاظ على هذا المستوى بشراء عدد من المعدات والأسلحة، منوهًا بان المشكلة بين الحوثيين في اليمن وبين إسرائيل ولكن مصر ستشارك مع القوة المشتركة.

قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن توترات البحر الأحمر وبالتحديد في منطقة باب المندب ربما تؤثر على قناة السويس، وخاصة أن دخل القناة وصل العام الجاري لأكثر من 10 مليارات دولار، مضيفًا: "استمرار الأزمة سيؤثر على القناة، وسيكون هناك عبء على الدول المستخدمة للنقل البحري".

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن البعض يقول أن ماحدث هدفه هو إضعاف مصر اقتصاديًا، وأمريكا تريد إنشاء تحالف لحماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، وعدد من الدول رفضت ذلك، وبينها مصر.

وأشار إلى أن مصر ترفض أي تحالفات عسكرية منذ 23 يوليو، ورفضت المشاركة في تحالف "حارس الازدهار" الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لحماية البحر الأحمر.

وشدد على ان الحوثيين لديهم أسلحة وصواريخ كثيرة، والتعامل معهم سيكون بحرص، ويتطلب فكر سياسي في التعامل، ذاكرًا أن من مفارقات القدر أن الطائرة التي تطلقها القوات الحوثية ثمنها 20 ألف دولار، بينمت الصاروخ الذي يعترض هذه الطائرة سعره 2 مليون دولار.