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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

طلاب ومعلمو الأزهر يحصدون جوائز المشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة، اليوم الثلاثاء، فوز هاشم بكري أمين، منطقة بني سويف الأزهرية، بالمركز الأول، والأستاذ محمد محمود فراج، منطقة سوهاج، بالمركز الثالث في فئة «المعلم المثقف»، الَّتي تقام في إطار المشروع الوطني للقراءة، لتشجيع المعلمين على القراءة.

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وفاز معهد «الشيخ علي الخطاري الابتدائي»، بمنطقة قنا الأزهرية، بالمركز الرابع لفئة «المؤسسة التنويرية»؛ حيث تسلم الجائزة، فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية.

وعلى مستوى «الطالب المثقف»، فازت الطالبة مريم محمد أحمد، من منطقة المنوفية الأزهرية، بالمركز الخامس، في الفئة الثالثة (مرحلة الإعدادية)، في حين فاز الطالب محمد عبد الفتاح كريم، الطالب بكلية طب أسيوط بجامعة الأزهر، بالمركز الثالث، على مستوى «القارئ الماسي»، التي فاز فيها أيضًا الطالب مسعد محمد مسعد، الطالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالمركز الرابع، والطالب عمرو علي محمد علي، الطالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، بالمركز الخامس.

الضويني يسلم الجوائز

وسلَّم الفائزين جوائز المسابقة، الدكتور  محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسيدة نجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي، وسط حضور كبير من قيادات الأزهر الشريف والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وأهالي الفائزين.

يُذكر أن المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسيَّة، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيرًا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية".

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