القومية لمياه الشرب: أنجزنا 60% من مشروعات الصرف الصحي في قرية فاو بقنا

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ السبت 9 - 12 - 2023 تحت عنوان "بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي الحمودي بقنا".

وأكدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تنفيذ الصرف الصحي بجزيرة حمودي التابعة لمحافظة قنا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبخصوص استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية فاو قبلي، جاري أعمال التنفيذ بمشروع صرف صحي فاو قبلي بنسبة بلغت 60% ومنتظر النهو في 30-3-2024.