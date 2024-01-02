الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد أكبر محطة مياه في الجيزة

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بإمبابة بطاقة 1.3 مليون م3 يومياً، والمأخذ المُغذى لها، وتعد أكبر محطة مياه بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل بمختلف مكونات ومراحل المحطة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمراحل المحطة، والتى تتكون من 4 مراحل (الأولى بطاقة 300 ألف م3/يوم، والثانية بطاقة 600 ألف م3/يوم، والثالثة والرابعة بطاقة 200 ألف م3/يوم لكل منها)، وتخدم 5.2 مليون نسمة، بمناطق (جزيرة محمد – الوراق – إمبابة –  بولاق الدكرور – الجيزة – أجزاء من  فيصل والهرم – أرض اللواء – كرداسة – قرى شمال الجيزة).


كما اطمأن الوزير، على سير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة، وتوافر الخامات اللازمة لتشغيل المحطة، وآلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل للتأكد من جودة المياه المنتجة، واستمع إلى شرح من مسئولى المعمل، حيث أكدوا أن المعمل حاصل على شهادة الجودة "الأيزو" منذ عام 2018، ويتم تجديدها كل عام، كما استعرضوا مهام المعمل، إضافة إلى رفع العينات بشكل دورى، والإشراف على تطهير وغسيل خطوط الشبكة والخزانات الخارجية بنطاق خدمة المحطة، والرد على الشكاوى اليومية على مدار  24 ساعة فيما يخص جودة مياه الشرب.


وأشاد الوزير، بأعمال التطوير والتأهيل التى تمت بالمعمل الخاص للمحطة، موجهاً بالاستفادة من تجربة تأهيل وتطوير معمل محطة مياه إمبابة، فى تأهيل وتطوير المعامل الخاصة بمحطات مياه الشرب فى المحافظات والمدن الجديدة، وكذا ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة لكل مكونات المحطة والمأخذ المُغذى لها، من أجل الحفاظ على جودة العمل بالمحطة، وإطالة عمرها الافتراضي.


كما شهد الجزار، محاكاة للسيطرة على تسرب غاز الكلور، والتى أجراها مسئولو السلامة والصحة المهنية في المحطة، فى إطار تدريب العاملين على التعامل لمواجهة حدوث أى طارئ، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على سلامة العاملين.

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