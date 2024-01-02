الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة

وزير الإسكان في محطة
وزير الإسكان في محطة تنقية مياه الجيزة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالجيزة والمأخذ المُغذى لها، والتى تبلغ طاقتها 150 ألف م3 يوميا، وذلك عقب تفقده لمحطة مياه إمبابة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.


واستعرض وزير الإسكان، موقف أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الجيزة، والتى تعد أقدم محطة فى محافظة الجيزة، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى منها فى عام 1895 بطاقة 18 ألف م3 يوميا، والمرحلة الثانية فى عام 1954 بطاقة 36 ألف م3 يوميا، والمرحلة الثالثة فى عام 1962 بطاقة 48 ألف م3 يومياً، والمرحلة الرابعة فى عام 1970 بطاقة 48 ألف م3 يوميا.


ووجه الوزير بضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى زيادة الطاقة الإجمالية للمحطة باستخدام مساحات أقل، لتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، كما جدد تأكيده ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية ورفع الكفاءة على أعلى مستوى، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة فى أفضل صورة، والحفاظ على المحطات وإطالة عمرها الافتراضي.

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